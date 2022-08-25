محمد رمضان يصل الساحل الشمالي استعدادا لإحياء حفله الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو لوصوله إلى الساحل الشمالي، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان محمد رمضان على مقطع الفيديو: "الساعة 6 صباحًا وصلت للتو إلى الساحل الشمالي، أنا مستعد لأداء أكبر حفلة".

الفنان محمد رمضان، يقدم ثالث حفلاته في العلمين الجديدة هذا الصيف، مساء الجمعة 26 أغسطس، وتتراوح أسعار التذاكر بين 507، و1007، و1807، و2007، و3007، و3607 جنيه.

محمد رمضان، طرح مؤخرا فيديو كليب أحدث أغنياته "مايركبش بسكلتة"، من إخراج عمر زكي.