محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداولت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة نادرة من كواليس مسلسل "حديث الصباح والمساء".

الصورة من كواليس مشهد زفاف "صدرية" (ريهام عبدالغفور) ابنة عمرو المصري (إبراهيم يسري) وراضية (سلوى خطاب) ابنة الشيخ معاوية (محمود الجندي).

مسلسل "حديث الصباح والمساء" يعتبر من كلاسيكيات الدراما المصرية، إنتاج العدل جروب وعرض العمل للمرة الأولى عام ٢٠٠١.

وشارك في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: ليلى علوي، عبلة كامل، دلال عبدالعزيز، خالد النبوي، أحمد ماهر، سامي العدل، علا غانم، نيللي كريم، أحمد الفيشاوي، عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محسن زايد، إخراج أحمد صقر.