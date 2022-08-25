حسن الرداد ينشر صورة رفقة شقيقته ويوجه لها رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره ومتابعيه صورة رفقة شقيقة "نيبال"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ووجه حسن الرداد رسالة لشقيقته، حيث كتب على صورتهما: "كل سنة وإنت طيبة يا روح قلبي، بنتي وأختي وحبيبتى نيبال الرداد، طول عمري فخور بيكي وبشوفك مثال يحتذى به فى أخلاقك واحترامك وتفوقك العلمي واجتهادك و تحملك للمسؤلية، ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة والسعادة والهنا ويبعد عنك كل شر يا روح قلبي".

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد شارك مؤخرًا في بطولة مسرحية "كازانوفا"، كما شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "بابلو".