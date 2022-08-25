حورية فرغلي عن قاتل نيرة أشرف : ” صعبان عليا “

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 03:54 مساءً - ردت الفنانة ” حورية فرغلي ” على الانتقادات والاتهامات التي وجهت لها بالتعاطف مع ” محمد عادل ” المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة ” نيرة أشرف ” طعنا وذبحا بالسكين لرفضها الارتباط به .

حيث أشارت حورية فرغلي في مقابلة لها مع تليفزيون عمان إلى أنه تم تأويل تصريحاتها بخصوص هذه القضية وأعربت فقط عن رأيها الشخصي فيما حدث دون أن تبدي تعاطفا مع القاتل أو تقل ذلك .

فقالت : ” أنا اتسألت إيه رأيك في موضوع نيرة، وقولت كانت ما شاء الله زي القمر وليها مستقبل في الموديلينج، بس برضه زعلانة أوي على محمد عادل ” .

وتابعت : ” هو صعبان عليا لإن الولد ده مريض ومش طبيعي وكان بيحبها حب عبادة، يا إما تكوني معايا أو تموتي .. أنا ما قولتش كلمة تعاطف ” .

وأضافت حورية فرغلي : ” ليه أتكلم بشخصيتي العادية وحد يؤول كلامي .. في حد عايز الناس تكرهني، ومتضايق إن ناس كتير واقفة جنبي وبتدعيلي ” .