شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل صفقة ديباي - يوفنتوس ينجح في الاتفاق مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة يوفنتوس الإيطالي في حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة الفريق لتدعيم الصفوف قبل انتهاء فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

يوفنتوس يحسم صفقة نجم مارسيليا

ونجح يوفنتوس في التعاقد مع النجم البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم مارسيليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد المفاوضات التي تمت بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تكن تلك التجربة هي الثانية بالنسبة لميليك بالدوري الإيطالي حيث سبق ولعب النجم البولندي لصفوف فريق نابولي من قبل.

ووفقا لما نشره الصحفي الشهير فابريزيو رومانو فإن يوفنتوس نجح بالفعل في إنهاء الصفقة وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

وأضاف رومانو بأن ميليك انضم ليوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مليون يورو بالإضافة إلى بعض الإضافات والحوافز مع خيار الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة مقابل 8 مليون يورو.

وكان قد حاولت إدارة يوفنتوس خلال الميركاتو الحالي التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم برشلونة إلا أن الصفقة لم تتم حتى الآن لتتجه الإدارة للتعاقد مع النجم البولندي.

وكانت قد تعاقدت إدارة السيدة العجوز خلال الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من جاتي وكامبياسو وبوجبا ودي ماريا وجيلسون بريمر.

أرقام ميليك مع مارسيليا

يذكر أن ميليك لاعب مارسيليا والذي سينضم حديثا لصفوف يوفنتوس، قد شارك بقميص مارسيليا خلال 18 شهرا في 55 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالهم في إحراز 30 هدفا.