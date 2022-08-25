شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يستمتعان بـ شهر العسل فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائى الممثلة العالمية جينيفر لوبيز والممثل العالمى بن أفليك من خلال صور جديدة من شهر العسل من إيطاليا، حيث ظهر الثنائى أثناء قيامهم بالتسوق، حيث وقف العروسين عند متجر للسلع المنزلية الإيطالية الذى يدعى Decio ImmagineCasa في مدينة ميناجيو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " pagesix".

وظهرت لوبيز، صاحبة الـ 53 عامًا، مرتديةً فستانًا أصفر، ونظارة شمسية بنية اللون، لالتقاط الصور مع اثنين من الموظفين، وظهر أفليك، صاحب الـ 50 عامًا ، في الصور أيضا، وكان الممثل يرتدي قميصًا بنيًا.

وأظهرت الصورتان الإضافيتان لوبيز وأفليك وهما يقومون بالتسوق داخل المحل، ومن الواضح أن الاثنان يستمتعان بشهر العسل الثاني.



جينيفر لوبيز وبن أفليك (2)



جينيفر لوبيز وبن أفليك (3)



جينيفر لوبيز وبن أفليك (4)



جينيفر لوبيز وبن أفليك (1)

وكان قد احتفل الثنائى جينيفر لوبيز، وبن أفليك، مؤخرًا بحفل زفافهما للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث نشر موقع foxnews عدة صور من الحفل، سواء عن طريق التقاط صور المدعوين للحفل ممن حرصوا على التواجد برفقة الثنائى، أو صورة تم التقاطها لأشهر زوجين فى هوليود حاليًا، ظهرا فيها وهما يرتديا اللون الأبيض.

ومن أشهر المدعوين الذين حرصوا على الحضور الممثل مات ديمون الذى يعد أقرب أصدقاء بن أفليك، إذ التقطت عدة صور له وهو يرتدى الكاب ويتواجد بين المدعوين حينما وصل لمقر الحفل، بالإضافة لكيفن سميث وغيرهم من المشاهير.