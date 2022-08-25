شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الفنان التركى الشهير إبراهيم تاتلس بعد تعرضه لحادث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان التركى الشهير إبراهيم تاتلس وابنته لحادث سيرتقلبت على إثره سيارته فى أحد طرق السفر السريعة،ونفت وسائل إعلام تركية وفاته وأشارت أنه أصيب بجروح فى مدينة بودروم التركية.



إبراهيم تاتلس

وكانت شائعات قد انتشرت من حسابات نشطاء أتراك تشير إلى وفاته وهو الأمرغير الحقيقى بحسب وسائل الاعلام.

وذكرت وكالات تركية، أن تاتلس أراد الخروج من بودروم وفى أثناء ذلك تعرض لحادث سير مما أدى إلى إصابته بجروح، مشيرة إلى عدم معرفة حالته الصحية لغاية الآن.

وأوضحت أن مركبة تاتليس، خرجت عن السيطرة بسبب الأرض الزلقة، واصطدمت بالسيارة التى أمامها وتدحرجت فى الحاجز.

وانتشرت صوراً ومقاطع فيديو يظهر أثناء محاولة فرق الإنقاذ إخراج السيارة العالقة فى موقع الحادث ويقال أن الفنان كان بداخلها، كما أكدت المصادر أن إبراهيم تاتليس، الذى كان محاصرا فى السيارة ، كان واعيا وقادرا على الكلام، وأفادت الأنباء، بأن تاتلس قام باصطحاب ابنته الصغيرة معه ولا يعرف مصيرها إلى الان.