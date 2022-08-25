شكرا لقرائتكم خبر عن "هلاوس" تعود لخشبة مسرح الهناجر من جديد..غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود العرض المسرحي "هلاوس" لخشبة مسرح مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية مرة أخري، بعد أجازة لمدة أسبوع، بدءًا من غدا الجمعة ويستمر حتي الأربعاء المقبل 31 أغسطس، في تمام الثامنة مساء، وذلك قبل مشاركته الرسمية بالمهرجان الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29 والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني.

وقال مخرج العرض محمد عبدالله "العرض سيكون متاحا للجمهور العام خلال الخمسة أيام القادمة في تمام الثامنة مساءا، ماعدا يوم الإثنين لأنه اجازة المسرح، وذلك قبل مشاركته في المهرجان في المنافسات الرسمية، وقمنا خلال الفترة الماضية بعمل العديد من البروفات ليكون الموسم الثالث مختلفا للعرض، خاصة وأن الموسمين الأول والثاني عرضا منذ عام تقريبا، ولذلك قمنا بتغيير العديد من الأمور علي العرض، وهو ما وجده الجمهور خلال الايام العرض الاولي من الموسم الثالث وأيضا جمهور المهرجان القومي للمسرح، الذي تفاعل مع العرض بشكل كبير".

عرض "هلاوس" المأخوذ عن رواية "تاجر البندقية" للمؤلف العالمي ويليام شكسبير، من إنتاج مركز الهناجر للفنون تحت إدارة الفنان شادي سرور، وهو من إخراج ورؤية محمد عبدالله ويشارك في تقديمه كل من عمر عز، وعبدالله سلطان، وعبدالرحمن القاضي، ونهال فهمي ومعتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفى حزين، ويشارك في الأداء كل من ريم عصام ومارسيل ميشيل، وإهداء تصميم الإضاءة أبو بكر الشريف، ملابس أميرة صابر وعبالرحمن القاضي، إكسسوارهاجر كمال، مكساچ الصوت يسرا توفيق، تنفيذ صوت دينا سليمان، مكياچ وأقنعة محمد فوزي"بكار"، مخرج مساعد تحت التمرين ياسمين عادل ويوسف هاني وحبيبة عمرو وساره طلعت، مساعد مخرج مروة حسن وأبانوب ڤيكتور ومحمد الخضيري، ومخرج منفذ أحمد رضا.

ويعتبر هذا العرض من العروض المختلفة في عالم المسرح لأنه يعتمد على 4 مدارس تمثيلية وهي المسرح الجسدي والمايم والبانتومايم والمسرح الأسود، حيث يعتمد العرض بشكل أكبر على الإمكانيات الجسدية للممثلين بدلا من الحوار المسرحي، فهي تجربة استثنائية، حيث يركز على تقديم العلاقات الإنسانية بشكل أكبر وهو ما يركز عليه فن المايم خارج مصر، من خلال عرضا مختلفا يناقش علاقات مهمة مثل الصداقة والحب وكيف تتواجد داخل دائرة صراع واحدة.