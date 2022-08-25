صور جديدة من حفل زفاف عبد الفتاح الجريني.. شقيقات العريس خطفن الأنظار بجمالهن

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 02:49 مساءً - تصدر اسم الفنان عبد الفتاح الجريني وجميلة البداوي الترند علي السوشيال ميديا بسبب احتفالات ما قبل الزواج التي قاموا بها.

نشرت جميلة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو جديد برفقة زوجها عبد الفتاح الجريني،

وظهر الزوجين وسط الاحتفالات الفلكلورية على الطريقة المغربية، وسط فرحة أهالى الثنائى وأصدقائهم. وارتديا نفس اللون بالزي المغربي الذي أشاد الحضور وجمهور السوشيال ميديا بجماله.

وكان اللافت خلال حفل الزفاف ظهور نادر لشقيقات العريس عبدالفتاح الجريني اللاتي خطفن الأنظار بجمالهن وإحتشامهن حيث إرتدين الزي المغربي، وهذا ما أكدت عليه تعليقات الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير بالذكر أن عبر السوشيال ميديا نشر الجريني صور له من حفل حنته على المغنية الشابة جميلة البداوي قبل عدة أيام، وظهر كلا من الجريني وجميلة في الصور وهما يرتدوا ملابس خضراء، وظهرا وهما يحتضان بعضهما بطريقة رومانسية، ونشر صورة أخرى للحناء في يديهما.

جميلة البدوي والجريني:

يُذكر أن أنباء ارتباط الفنان عبد الفتاح جريني و الفنانة جميلة البدوي ترددت منذ الكثير من السنوات، لكنهما نفيا هذه الأخبار وقتها وأكدوا أن علاقتهما قائمة على الصداقة والإخاء والتعاون الفني فقط.

شارك كلا من الجريني وجميلة بأربع أغاني و هم: “شكرا” من كلمات والحان Mobeazy وهي باللهجة المغربية البيضاء، و”عهود الحب” و”ظالمة” وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان، وأغنية “سمع صوتك للعالم” وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني

من هو عبدالفتاح الجريني؟

عبد الفتاح الجريني هو مطرب مغربي الجنسية له شهرة كبيرة في دولة المغرب؛ وكذلك في جميع أنحاء العالم العربي، وخاصةً مصر، وذلك لأن أشهر أغانيه كانت باللهجة المصرية، حيث ولد وترعرع الجريني بمدينة الدار البيضاء، ودرس الموسيقى في المعهد الموسيقي، وبعد فترة من تخرجه من هذا المعهد دخل المجال الفني، وقام بغناء عدد كبير من الأغاني، وصدر له ألبومان في سوق الكاسيت، وتميز الجريني بقدرته على الغناء بالعديد من اللهجات مثل اللهجة المغربية والمصرية؛ وكذلك الأغاني الهندية التي تمت ترجمتها إلى المغربية العامية، كما أنه قد حصل على عدد كبير من الجوائز نظرًا تميزه طوال مشواره الفني.

من هي زوجة عبد الفتاح الجريني؟

زوجة عبد الفتاح الجريني هي الفنانة المغربية جميلة البدوي، وهي تعرف في الوسط الفني باسم (جميلة) وهي فنانة مغربية الأصل، ولكنها تقيم في الإمارات العربية المتحدة، وعرف الناس جميلة حينما شاركت في برنامج مسابقات (نجم الخليج) والتي وصلت فيه إلى مكانة متقدمة، وكانت على وشك الفوز باللقب، وبعدها قدمت عدد كبيراً من الأغاني المختلفة التي عرفت بها في المغرب، وفي العديد من بلدان العالم العربي، كما أنها قد أطلقت عدداً من الألبومات مثل ألبوم (بنت حديدية).

تفاصيل زواج عبد الفتاح الجريني من جميلة البدوي

لقد انتشرت العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الأخيرة عن حفل حناء الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني والفنانة المغربية جميلة البدوي، وبحسب بعض المصادر، فإن حفل الزفاف من المقرر أن يُعقد في أواخر شهر أغسطس الجاري بإحدى قاعات الأفراح في مدينة الدار البيضاء في المغرب، وهناك العديد من الناس الذي كانوا يتوقعون وجود علاقة حب بينهما منذ سنوات، حيث انضمت جميلة إلى برنامج ساعة سعيدة مع عبد الفتاح الجريني على شبكة قنوات MBC، كما اشتركت معه في أغنية (ظالمة).

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