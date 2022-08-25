أحمد الفيشاوي يقهر طليقته ندى الكامل ويظهر برفقة حبيبته الجديدة شديدة الجمال! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 02:49 مساءً - تسبب الفنان أحمد الفيشاوي في إثارة حالة من الجدل الكبير في أحدث ظهور له، وذلك بعدما ظهر مع فتاة خلال تكريمه في إحدى الجامعات الخاصة، وحرص على إخفاء الفتاة عن الأنظار، وهذا حسبما ظهر في فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

ونتج عن ظهور الفتاة مع أحمد الفيشاوي الكثير من التوقعات، والبعض أكد أنها حبيبته الجديدة بعدما انفصل عن زوجته ندى الكامل، وحرص على أن لا يظهرها أمام الكاميرا للجمهور، وهذا ما اثار الكثير من التساؤلات حولها.

طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وأعلنت ندى شهر ديسمبر الماضي خبر الطلاق عبر حسابها بـ”إنستجرام”.ونشرت صورة لها وعلقت عليها بالقول: “من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري”.

وتابعت:”وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا.”

وطالبت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي المتابعين بعدم الخوض في هذا الموضوع احترامًا لمشاعر أطفالهم وأسرتهم.

وأضافت: “لقد عشت معك 4 سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند. وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس”.

الفيشاوي يستعرض لياقته الرياضية

ومن اتجاه آخر حرص الفيشاوي على نشر صوراً جديدة له من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر فيها وهو يستعرض لياقته الرياضية من داخل إحدى صالات الجيم وعلّق عليها قائلاً “الوحش”.

أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى وفاة والده

وأحيا الفنان أحمد الفيشاوى، الشهر الماضى ذكري والده الراحل النجم فاروق الفيشاوي، حيث مرت 3 سنوات علي وفاته، ونشر أحمد صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصى على موقع “إنستجرام”،

وعلّق عليها: “الأمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لى.. لقد كانت ثلاثة سنوات يا أبي.. أفتقدك يا ​​رجل لقد كسرت قلبي، آمل ألا يستغرق وقتًا طويلاً لرؤيتك مرة أخرى.. أنت إنسان أسطورى ونجم أسطورى متواضع جدًا.. وداعًا يا صديقي العزيز الذي أحب أن اقضي معه وقت كثيرًا.. أشكرك على كل شيء.. الفاتحة عليك إن شاء الرحمن كما كنت دائماً تقول يا حضرة المحترم”.

أحمد الفيشاوى معلم فى منطقة شعبية بفيلم “رهبة”

يواصل الفنان أحمد الفيشاوى التحضير لفيلمه الجديد “فيلم رهبة” المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والذى يعود به الفيشاوى إلى نوعية الأفلام الكوميدية بعد فترة تقديم أفلام تراجيدية وأكشن خلال الفترة المقبل، ويجسد الفيشاوى في أحداث فيلمه الجديد شخصية معلم في منصطقة شعبية يدعى “سيد” ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

فيلم “رهبة” بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغدادى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى يتخلله قصة حب رومانسية بين الفيشاوى وثراء جبيل.

ويعرض لأحمد الفيشاوى في السينمات حاليًا “فيلم الدعوة عامة” تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

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