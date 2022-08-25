إنجي وجدان لهذه الفنانة : ” طز في أي حد مش عاجبه شكلك “

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 02:49 مساءً - أعربت الفنانة ” إنجي وجدان ” عن استيائها من التعليقات السلبية والتنمر الذي تتعرض له الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في الفترة الأخيرة بسبب زيادة وزنها .

فخرجت إنجي وجدان في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام للتعليق على ذلك وقالت : ” أنا بقالي كام يوم متابعة الكلام اللي عمال يتكتب ويتقال على شيرين عبد الوهاب، مبدأيا كده احنا لازم نهدى شوية من فضلكم موضوع التنمر ده بقى بجد مش لذيذ وبقى كتير أوي،جارح ” .

وتابعت : ” إيه الفكرة من إن إحنا نقعد نتنمر، من إن إحنا نقعد نتريق على حد .. شيرين يا جماعة شخصية قوية جدا واللي هي بتعمله ده يدل على أد إيه هي قوية بس طبيعي جدا باللي هي مرت بيه لازم يبقى فيه مشاكل، هي بتمر بحاجة مش سهلة ” .

وأضافت : ” 90% من الستات في مصر بيمروا بحاجات شبه كده .. والله يا جماعة ولا أنا المحامية بتاعة الناس التخان ولا اللي بيخسوا بس أنا بضايق لإن احنا الستات طول الوقت تحت ضغط مرعب .. الست لازم تبقى واخدة بالها من نفسها وشكلها وشعرها وعاملة ميكب إيه ولابسة إيه ” .

وأكملت : ” واخدة بالها من عيالها واخدة بالها من جوزها عشان ميخونهاش وميتجوزش عليها .. الموضوع بقى متعب نفسيا ومرهق ذهنيا وجسمانيا مين قال إن الست مش من حقها تتخن أو تخس أو تتطلق أو تكتئب ” .

ووجهت إنجي وجدان رسالة إلى شيرين : ” أتمنى متقريش أي تعليقات سلبية .. انتي بتحاولي تقفي على رجلك وتخرجي من اللي انتي فيه .. انتي بتعملي حاجة ناس كتيرة مش قادرة تعمله ومنهم أنا .. أنا عندي اكتئاب وواخدة وقتي إن أنا أرجع وأشد وأفوق نفسي .. الحمد لله على كل حاجة ” .

وواصلت : ” اللي بيحصل ده شر أوي وجارح أنا شايفة إن فيه ظلم رهيب وحملة سخيفة على شيرين هي متستاهلهاش، إنتي ست قوية وست جامدة وأنا عارفة يا شيرين إن كل جمهورك بيحبوكي بجد ولا فارق معاهم بالعكس نفسهم ترجعي بقوتك وتفضلي في مكانك متخليش أي حاجة تنزلك تحت ولا أي حاجة تضايقك وطز في أي حد مش عاجبه ” .