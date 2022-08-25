والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب بسبب هذا الأمر

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 02:49 مساءً - سخر ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” من طليقة نجله الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” بسبب تصرفها في حفل ختام مهرجان قرطاج تجاه طبيبها الدكتور ” نبيل عبد المقصود ” .
حيث قامت شيرين أثناء احيائها للحفل ووقوفها على المسرح بالنداء على طبيبها المعالج لها وتوجيه الشكر له على مساندته ودعمه لها خلال الفترة الأخيرة وتقبيل يده امتنانا له .
وعلق حسين حبيب على تصرف شيرين في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك كتب فيه قائلا : ” امتى المريض يبوس إيد الطبيب .. ساعات الطبيب يبقى هو الداء ” .
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