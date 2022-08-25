اندلاع حريق ضخم في استوديوهات ” العدل جروب “

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 02:49 مساءً - نشب مساء يوم الثلاثاء الماضي حريق هائل في الاستوديوهات التابعة لشركة ” العدل جروب ” بمنطقة شبرامنت .

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغات عن وقوع حريق في استوديوهات العدل جروب وتمت السيطرة عليه بعد 5 ساعات حيث تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إطفاء .

وعلقت شركة العدل جروب على هذا الحادث في بيان لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه : ” الحمد لله على كل شيء .. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها .. تعرضت حارة العدل بشبرامنت لحريق كبير بالأمس ” .

فيما كشف المنتج ” جمال العدل ” في تصريحات له عن أن الحريق سبب خسائر كبيرة في مخازن الشركة الملحقة بالأستوديو وهو ما تسبب في تلف الإكسسوارات المتواجدة به .. كما أكد على عدم وجود خسائر في الأرواح من جراء الحريق .