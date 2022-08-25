شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يفاجئ محمد صلاح بتصريحات مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث لويس دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن البداية الضعيفة للريدز في البريميرليج، واللعب بجوار الدولي المصري محمد صلاح.

انطلاقة ليفربول في الدوري الإنجليزي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بانطلاقه سيئة بعدما تعادل في أول جولتين وخسر في الجولة الثالثة.

دياز يتحدث عن المنافسة على البريميرليج

وقال دياز في تصريحات لـ "سكاي سبورتس": "بداية الموسم كانت صعبة بالنسبة لنا، لم يكن ذلك ما نريده، نحن نادٍ يبحث عن النقاط الثلاث في كل مباراة يخوضها، لا أقول أن هناك مشكلة بالنسبة للاعبين أو المدرب، لكن بالطبع نحتاج لتقديم ما هو أفضل".

تعليق دياز على الخسارة من مانشستر يونايتد

وأوضح: "نعرف بشكل تام التنافس بين الناديين، كنا ندرك أننا مقبلين على مهمة كبيرة، ولكن لم تسر الأمور في طريقنا في ذلك اليوم".

وواصل: "نعرف الآن بأنه يتوجب علينا القيام بعملنا والتدرب بقوة والتطلع للمباراة المقبلة، حيث نأمل أن نحصد النقاط ونحظى ببداية أفضل للموسم".

أما عن مستواه الشخصي، قال: "أنا في حالة جيدة وبدأت بصورة مميزة، أنا سعيد بالمستوى الذي أقدمه ومساهمتي مع الفريق، أنا سعيد بالتواجد في هذا النادي الرائع مع بعض من اللاعبين المذهلين، والهدف الآن هو التطور واكتساب الخبرات".

دياز يتحدث عن مزاملته لمحمد صلاح

وأشار: "من المذهل لي أن أشارك مركزي في الفريق مع مو، شاهدته على مدار السنوات في التلفزيون وفي العديد من البطولات، يمكنني القول أنني فخور بنفسي وبقدرتي على مشاركته تلك التجربة، وأن أكون زميلًا له وأرتدي نفس القميص، هذا أمر خاص للغاية".

واختتم: "اللعب إلى جوار لاعبين مثله كل يومتحدث لويس دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن البداية الضعيفة للريدز في البريميرليج، واللعب بجوار الدولي المصري محمد صلاح.

انطلاقة ليفربول في الدوري الإنجليزي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بانطلاقه سيئة بعدما تعادل في أول جولتين وخسر في الجولة الثالثة.

دياز يتحدث عن المنافسة على البريميرليج

وقال دياز في تصريحات لـ "سكاي سبورتس": "بداية الموسم كانت صعبة بالنسبة لنا، لم يكن ذلك ما نريده، نحن نادٍ يبحث عن النقاط الثلاث في كل مباراة يخوضها، لا أقول أن هناك مشكلة بالنسبة للاعبين أو المدرب، لكن بالطبع نحتاج لتقديم ما هو أفضل".

تعليق دياز على الخسارة من مانشستر يونايتد

وأوضح: "نعرف بشكل تام التنافس بين الناديين، كنا ندرك أننا مقبلين على مهمة كبيرة، ولكن لم تسر الأمور في طريقنا في ذلك اليوم".

وواصل: "نعرف الآن بأنه يتوجب علينا القيام بعملنا والتدرب بقوة والتطلع للمباراة المقبلة، حيث نأمل أن نحصد النقاط ونحظى ببداية أفضل للموسم".

أما عن مستواه الشخصي، قال: "أنا في حالة جيدة وبدأت بصورة مميزة، أنا سعيد بالمستوى الذي أقدمه ومساهمتي مع الفريق، أنا سعيد بالتواجد في هذا النادي الرائع مع بعض من اللاعبين المذهلين، والهدف الآن هو التطور واكتساب الخبرات".

دياز يتحدث عن مزاملته لمحمد صلاح

وأشار: "من المذهل لي أن أشارك مركزي في الفريق مع مو، شاهدته على مدار السنوات في التلفزيون وفي العديد من البطولات، يمكنني القول أنني فخور بنفسي وبقدرتي على مشاركته تلك التجربة، وأن أكون زميلًا له وأرتدي نفس القميص، هذا أمر خاص للغاية".

واختتم: "اللعب إلى جوار لاعبين مثله كل يوم يساعدني على التطور، ليس فقط على صعيد كرة القدم ولكن الإنساني أيضًا، هو شخص رائع وهناك تواصل هائل بيننا، وهناك تواصل رائع بين جميع اللاعبين". يساعدني على التطور، ليس فقط على صعيد كرة القدم ولكن الإنساني أيضًا، هو شخص رائع وهناك تواصل هائل بيننا، وهناك تواصل رائع بين جميع اللاعبين".