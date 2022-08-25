شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلان الطلاق.. صور لزوجة سيلفستر ستالون بدون خاتم الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن صور تظهر جينيفر فلافين بدون خاتم زواجها تم التقاطها قبل أكثر من أسبوع من التقدم بطلب الطلاق من النجم العالمى سيلفستر ستالون، وتأتى اللقطات فى الوقت الذى نفى فيه ستالون، 76 عاما، الشائعات التى تفيد بأن الزواج الذى استمر 25 عامًا انتهى وأخبر موقع TMZ أنه وزوجته البالغة من العمر 54 عامًا سارا فى اتجاهات مختلفة.



سيلفستر ستالون وزوجته

وكان موقع جاست جيرد قد كشف عن انفصال نجم هوليوود سيلفستر ستالون عن زوجته جينيفر فلافين، وأفاد التقرير بأن ستالون البالغ من العمر 76 عاما والعارضة السابقة البالغة من العمر 54 عاماً فى طريقهما للطلاق، حيث تقدمت جينيفر بطلب الطلاق من سيلفستر فى 19 أغسطس الجارى فى مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.



زوجة سيلفستر ستالون

ويبدو أن أزمة النجم العالمى سيلفستر ستالون وزوجته جينيفر فلافين، منذ وقت، حيث كان لدى النجم وشم عملاق لصورة زوجته على ذراعه، استبدله بوشم لصورة كلب روكى، وهو أحد شخصيات فيلمه الشهير Rocky Balboa.



سيلفستر

وعلى جانب آخر، أعلنت شبكة Paramount بلس - فى وقت سابق- عن طرح المسلسل الجديد Tulsa King الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى سيلفستر ستالون المرشح لجائزة الأوسكار بداية من يوم 13 نوفمبر المقبل، مع طرح أول حلقتين بشكل متتالٍ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

يدور مسلسل ملك تولسا حول زعيم مافيا نيويورك كابو دوايت "الجنرال" مانفريدى (ستالون)، مباشرة بعد إطلاق سراحه من السجن بعد 25 عامًا ونفيه رئيسه بشكل غير رسمى لإنشاء متجر فى تولسا، وبالتالى يبدأ دوايت ببطء "طاقم" من مجموعة من الشخصيات غير المتوقعة، لمساعدته على إنشاء إمبراطورية إجرامية جديدة فى مكان قد يكون كوكبًا آخر بالنسبة له.

مسلسل ملك تولسا من بطولة أندريا سافاج، ومارتن ستار، وماكس كاسيلا، ودومينيك لومباردوزي، وفينسنت بيازا، جاى ويل، إيه سى بيترسون مع جاريت هيدلوند.