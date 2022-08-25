شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل نيك كانون ينتظر مولوده العاشر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الممثل العالمى نيك كانون طفلاً آخر، حيث صدم الممثل، البالغ من العمر 41 عامًا، المعجبين عندما توجه إلى انستجرام ليعلن أنه يتوقع طفله العاشر من عارضة الأزياء بريتانى بيل، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل كشف كانون عن الأخبار بفيديو التقطت فيه جلسة تصوير مع بريتانى والتى أظهرت حملها فى الشهور الأخيرة، وعلق زوج النجمة العالمية ماريا كارى السابق بـ "توقف الوقت وحدث هذا "



الثنائى مع طفليهما



بريتانى بيل أثناء الحمل

ولم يكشف الثنائى الولادة على الرغم من أن بريتانى بدت فى الثلث الثالث من الحمل فى الفيديو، وبريتانى هى بالفعل أم لاثنين من أطفال نيك الذين ظهروا أيضًا فى الفيديو.



بريتانى بيل ونيك كانون



فى نزهة

نيك لديه توأمان يبلغان من العمر 11 عامًا من زوجته السابقة ماريا كارى، وتوأم يبلغ من العمر سنة واحدة مع دى لا روزا، وكانون هو أيضًا والد لطفل من أليسا سكوت الذى توفى عن عمر يناهز خمسة أشهر فى ديسمبر 2021 بعد تشخيص إصابته بسرطان الدماغ، لذلك سيكون أب للمرة العاشرة، لكنه فعليا أب لـ9 أبناء .



نيك كانون وبريتانى بيل

ارتدت بريتانى مجموعة متنوعة من الملابس المختلفة أثناء التصوير. فى إحداها، كانت ترتدى قميصًا وهى تستعرض بفخر بطنها ووقف نيك بجانبها .