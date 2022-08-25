شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر إبراهيم عبد الفتاح يوقف إجراءات التقاضى ضد منة القيعي بسبب"لو بإيدي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر إبراهيم عبد الفتاح عن وقفه لإجراءات التقاضي تجاه الشاعرة منة عدلي القيعي وذلك بوساطة من الدكتور أشرف زكي، حيث كتب عبد الفتاح علي حسابه بموقع فيس بوك، إنه نزولا لرغبة بعض أصدقائي ووساطة البعض كان آخرهم صديقي الدكتور أشرف زكي قررت وقف إجراءات التقاضى ضد منة عدلي القيعي وقد أقسمت أنها لم تستمع لأغنية " لو بإيدي " وأردت أن أصدقها وانتهى الأمر" .

ويعود الخلاف إلي قيام إبراهيم عبد الفتاح باتهام منة القيعي بتقديمها جملة من أغنية لو بإيدي والتي قدمها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح قبل سنوات وغناها وجيه عزيز عام 1989، من خلال أغنية أحمد سعد "سايرينا يادنيا".

وطرح أحمد سعد، خلال الأسابيع الماضية كليب "وسع وسع"، الذى ظهر فيه بنيولوك جديد "شعر أبيض" كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام.

"وسع وسع" رابع أغانى ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وتم طرحها على اليوتيوب.

أحمد سعد طرح من قبل ثلاثة أغنيات من ألبومه "وسع وسع" وهى "عليكى عيون"، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ، وتصدرت التريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية، وتخطت حاجز الــ 120 ملايين مشاهدة حتى الآن.. وطرح أيضا أغنية "بنادى عليك"، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد، وطرح أغنية "النفسية"، من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.

إبراهيم عبد الفتاح