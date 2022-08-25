اتهمها بسرقة "لو بإيدي".. إبراهيم عبدالفتاح يتراجع عن مقاضاة منة القيعي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الشاعر إبراهيم عبدالفتاح تراجعه عن قراره بمقاضاة الشاعرة منة عدلي القيعي، بعد تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا أنه أوقف إجراءات التقاضي.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "صباح الخير.. نزولا لرغبة بعض أصدقائي ووساطة البعض كان آخرهم صديقي د.أشرف زكي، قررت وقف إجراءات التقاضى ضد منة عدلي القيعي، وقد أقسمت أنها لم تستمع لأغنية (لو بإيدي) وأردت أن أصدقها وانتهى الأمر".

كان إبراهيم عبد الفتاح اتهم منة عدلي القيعي بسرقة كلمات أغنيته "لو بإيدي" واستخدامها في أغنية كتبتها للفنان أحمد سعد "سيري بينا يا دنيا"، إذ كتب في أغنيته "لو بإيدي كنت أخبيكي في وريدي"، بينما كتبت هي: "لو بإيدي كنت أشيلك بين وريدي".

وقرر عبد الفتاح اللجوء للقضاء للحصول على حقه في السطو الذي وقع على أغنية "لو بإيدي"، قبل أن يعلن تراجعه صباح اليوم الخميس 25 أغسطس.