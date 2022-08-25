في فرنسا.. أول ظهور لـ نسرين طافش بعد حذفها صورها مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في أول ظهور بعد حذفها صورها مع زوجها التي كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها فيديو التقطته لنفسها أثناء تواجدها في مدينة ليون بدولة فرنسا.

ونشرت نسرين الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة، هي تسير بشوارع ليون، مع أغنية bella.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش حذفت كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، والذي أعلنت ارتباطها به قبل أقل من شهرين.

كما ألغت نسرين متابعة حساب زوجها على انستجرام، في الوقت الذي احتفظ هو بمتابعتها وبالصور والفيديوهات التي التقطها معها.

كان آخر ظهور لنسرين على حساب زوجها قبل أسبوع تقريبا، وفيه كانا على شاطئ البحر يلعبان تنس، وقامت هي بالتعليق على الفيديو بوضع رمز القلب.

شريف كان قد أعلن ارتباطه بنسرين في نهاية يونيو الماضي، بنشر صورة تجمعهما، كما قامت هي بنفس الأمر ونشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وفي يدها خاتم الارتباط، وعلّقت: "ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين".