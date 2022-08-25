سمية الخشاب: "يأجوج ومأجوج هيحصلهم صدمة لما يطلعوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - عبرت الفنانة سمية الخشاب، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن استيائها مما أسمته بفساد يحدث في الأرض، قائلة إن "يأجوج ومأجوج" سيصابون بأزمة، حسب تعبيرها، بسبب ما يحدث.

وكتبت سمية: "من ساعة ما صحيت وأنا بحاول أتخيل الـshock اللي هيبقي فيها يأجوج ومأجوج لما يطلعوا علشان يفسدوا في الأرض وميلاقوش حاجة يفسدوها فنبقى علينا عليهم".

سمية الخشاب اعتادت التفاعل مع جمهورها من خلال قضايا متعلقة بـ السياسة، الرياضة، الثانوية العامة، وغيرها من القضايا.

يذكر أن آخر عمال الفنانة سمية الخشاب مسلسل "موسى" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة مسلسل "موسى" محمد رمضان، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، محمد أحمد ماهر، ومن إخراج محمد سلامة.