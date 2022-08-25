هكذا احتفل الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ 43

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعيد ميلاده الـ 43، ونشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

"الجسمي" ظهر في الصورة بخصلات شعر بيضاء، وعلق قائلا: " بفضل الله وكرمه، اليوم أكملنا 43 عاما بمحبتكم وأمنياتكم، تعانق السعادة قلوبنا وتتعالى ضحكاتنا".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة المطرب الإماراتي عبر التعليقات، أبرزهم: الفنانة فيفي عبده، الفنانة التونسية شيما هلالي، الفنانة المغربية يسرا سعوف.

وكان الفنان حسين الجسمي قد أحيا حفلا غنائيا على مسرح المروج بمدينة صلالة بسلطنة عمان يوم 11 أغسطس، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم الجسمي خلال الحفل عددا من الأغاني أبرزها: "ليه"، "بالبنط العريض"، "مساء الخير"، "أحبك"، "إجا الليل"، "طير المحبة" وغيرها من الأغاني.