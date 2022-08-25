منة فضالي بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.. والجمهور: "ليه لابسة كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.

وعلقت "منة" على الصور قائلة: "صباح الفل"، فيما علق الجمهور على الصورة: "صباح السكر"، و"منوس القمر"، و"ابتسامتك جميلة"، و"القمر"، و"صباح السكر والعسل".

ووصف البعض إطلالتها بالجريئة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "عيب كده"، و"ليه لابسة كده"، وغيرها.

منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "فارس" الذي عرض بالسينمات مؤخرا، ولم يحقق الفيلم النجاح المتوقع.

فيلم "فارس" بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، نهال عنبر، صلاح عبدالله، عابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.