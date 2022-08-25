فن ومشاهير

منة فضالي بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.. والجمهور: "ليه لابسة كده"

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.

وعلقت "منة" على الصور قائلة: "صباح الفل"، فيما علق الجمهور على الصورة: "صباح السكر"، و"منوس القمر"، و"ابتسامتك جميلة"، و"القمر"، و"صباح السكر والعسل".

ووصف البعض إطلالتها بالجريئة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "عيب كده"، و"ليه لابسة كده"، وغيرها.

منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "فارس" الذي عرض بالسينمات مؤخرا، ولم يحقق الفيلم النجاح المتوقع.

فيلم "فارس" بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، نهال عنبر، صلاح عبدالله، عابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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