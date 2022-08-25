هيدي كرم تخوض تجربة محفوفة بالمخاطر.. والجمهور: "الناس مش هتسيبك بحالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خاضت الفنانة هيدي كرم تجربة جديدة تقوم بها لأول مرة، وشاركتها مع الجمهور من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

ظهرت هيدي وهي تقود سكوتر في شوارع القاهرة، معربة عن سعادتها وخوفها في نفس الوقت: "مبسوطة جدا وخايفة جدا، بعمل حاجة عمري ما عملتها ومكنش ممكن أتخيل أعملها في القاهرة، خايفة جدا عشان مش متعودة بس بصراحة مبسوطة وبفكر اشتري سكوتر".

وانهالت التعليقات على الفيديو، بعضها شجعها وأكدوا إعجابهم بخوضها للتجربة، والبعض الآخر نصحها بارتداء "خوذة" بينما انتقدها فريق ثالث لنفس السبب ولأنها كانت تقود الاسكوتر في وسط شارع عام: "لو كنتي في أوروبا المخالفة كانت حتكون يا لطيف، ماشية في وسط الشارع ومن غير خودة ووسط العربيات"، "الحاجات دي لازمها قوانين وبلاد بتحترم الممر الخاص بالحاجات دي وعربيات بتحترم الناس اللي سايقة الحاجات دي".

وكتب آخرون "ربنا يحافظ على العيال اللي بتعمل كده وعليكي، لأن فعلا خطر جدا المشي وسط العربيات أنا بخاف عليهم أووي وهما ماشيين وسط العربيات كده ربنا يحميهم يا رب"، "الناس مش هتسيبك في حالك"، "ما شاء الله هايلة"، "يا رب يحميكي"، "هي جميلة وتقدم وكل حاجة بس أنتي كدا معرضة نفسك للخطر لما مشيتي في نص الشارع ربنا يحفظنا جميلة"، "حلوة أوي"، "خطر جدا خصوصا في شوارع القاهرة"، "والله انتي أشجع واحدة ومفيش مطبات قابلتك"، "وسط الشارع إزاي إيه ده مفروض على الجانب بما أنه مفيش طريق مخصص".

جدير بالذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل الاختيار، إخراج بيتر ميمي.