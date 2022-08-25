"خارج علينا بملابس الحمام وقلبت محمد رمضان".. الجمهور ينتقد سامو زين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شوق الفنان السوري سامو زين، جمهوره، لعمل فني جديد، كشف عنه عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

"سامو" ظهر وهو يلتقط سيلفي بملابس الحمام، وعلق على الصورة قائلا: "استعدوا.. أنا راجع".

وانهالت التعليقات على سامو، واتهمه البعض بتقليد الفنان محمد رمضان، خاصة أن المقطع الذي نشره يشبه إلى حد كبير أغاني الفنان محمد رمضان.

وكتب أحد متابعيه: "إيه أجواء محمد رمضان دي"، بينما كتب آخر: "بتقول استعدوا وخارج علينا بملابس الحمام روح احتشم وقدم فن".

كما علق أحد متابعيه: "سامو خليك بالرومانسي إنت قلبت على محمد رمضان"، وكتب آخر: "دائما متألق سامو" وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى يستعد الفنان سامو زين لإحياء حفل غنائي بالعاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت الموافق 27 اغسطس، في جولة أوروبية غنائية يبدأها من النمسا.