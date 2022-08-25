بالصور| ياسمين رئيس تحتفل بطرح "خطة مازنجر" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة ياسمين رئيس أمس الأربعاء 24 أغسطس بطرح فيلمها "خطة مازنجر" في السعودية، وأقيم العرض الافتتاحي للفيلم في سينما بوليفارد بمدينة الرياض، وحضره عدد من الإعلاميين وصنّاع السينما ونجوم الفن.

وفي لقاءاتها الصحفية في أثناء العرض، ياسمين عن أسباب مشاركتها في العمل "السيناريو ضحكني جدًا، وحمسني أشارك في فيلم خطة مازنجر، وكانت فعلًا تجربة ممتعة جدًا وحبيتها، بالذات لما تكوني مع فريق عمل جميل كده، وإن شاء الله مش هيكون آخر تعاون".

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر في إطار كوميدي عائلي، ويشارك ياسمين رئيس بطولة الفيلم النجوم حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وكانت ياسمين رئيس قد أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل بابا المجال للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع الفنان مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل ملوك الجدعنة، والذي عُرض في رمضان 2021، وتصدر تريند منصة شاهد vip، وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.

وفي الوقت نفسه، تستكمل ياسمين رئيس مشاهدها في فيلمها ضرب نار، والذي تتصدر بطولته بجوار النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.