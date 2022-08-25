درة تُشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بـ “المايوه” وبدون ماكياج نهائيًا… شاهدوا جمالها الطبيعي! – صور

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:50 مساءً - نشرت الفنانة درة عبر خاصية ستوري حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة لها وهي حمام السباحة.

خطفت درة الأنظار وهي في حمام السباحة، وظهرت بمايوه فوشيا خطف الأنظار، وتداول متابعيها صورها وأشادوا بجمالها وأناقتها. وجمالها الطبيعي حيث ظهرت في الصور بدون ماكياج تمامًا.

وكان اللافت للانتباه ظهور درة بمفردها من دون زوجها، على الرغم من أنها كانت حريصة طوال الفترات الماضية على الظهور برفقته في أغلب المناسبات.

درة واحدة من النجمات اللاتي تتمتع بإطلالة مميزة ومبهرة وفي كل مرة تظهر على الريد كاربت تبهر جمهورها بلوك أنيق وإطلالة مميزة، وتتعاون دره في إطلالتها مع كبار مصممي الأزياء في الوطن العربي.

هل تعتمد درة على جمالها في التمثيل؟

ردت الفنانة درة، على اتهامات البعض حول اعتمادها على جمالها في التمثيل، وأن جمالها ساعدها بشكل كبير على التألق في عالم الفن، إذ أشارت إلى أنها لا تتعمد ذلك إطلاقًا، وتحرص دائمًا على أن تتقن أدائها في الفن، دون الالتفات لمثل هذه الاتهامات.

وتحدثت درة عن رأيها في هذه الاتهامات، خلال لقائها ببرنامج Its ShowTime، حيث قالت: مش فارق لي الشكل في التمثيل، بيفرق لي فقط في المهرجانات والمناسبات، لأني بحب شكلي يطلع حلو، لكن الأدوار على حسب، لأني بقدم شخصية مش درة، ميهمنيش أطلع حلوة، كل اللي بيهمني أني أطلع ممثلة، وفي ناس عندها سطحية في التفكير.

أحدث أعمال درة

الجدير بالذكر أن آخر أعمال درة كان فيلم جدران الذي يعرض عبر إحدى المنصات الالكترونية وشاركها بطولته نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.

ينتمي فيلم جدران إلى نوعية أفلام السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وتدور أحداثه حول ليلى التي تضطر إلى الانتقال لمنزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمة تخص هذا البيت.

يُذكر أن آخر أعمال درة التلفزيونية مسلسل “بين السما والأرض“، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، تأليف نجيب محفوظ، إخراج محمد العدل.

جدير بالذكر، ان آخر الأعمال السينمائية للفنانة درة كان “فيلم الكاهن” والذي تم عرضه بالسينمات، وشاركها الممثلون إياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير.

وشاركت الفنانة درة في العديد من الأعمال الفنية منها: فيلم المتهمة، جدران، الكاهن، بين السما والأرض، جزيرة الغفران، الجزء الثاني من مسلسل زي القمر، نسر الصعيد، واكلينها والعة، الجماعة، مولانا، نصيبي وقسمتك 2، الزوجة الرابعة.

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