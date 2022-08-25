شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات قوية داخل يوفينتوس برحيل أليجري بعد التعادل أمام سامبدوريا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود أصوات داخل "السيدة العجوز " تطالب برحيل المدرب الإيطالي أليجري فى الفترة الحالية وعدم الإنتظار حتى نهاية الموسم، حيث يري مسئولي الفريق أن المدرب لم يقدم المستوي المنتظر منه مع الفريق إلى الآن.

وأفادت التقارير أن المدرب حظي بدعم كبير داخل الفريق الإيطالي وتم الإستقرار على إستمراره للموسم الثالث مع الفريق قبل بداية الموسم الحالي، يأتي ذلك على الرغم من خسارة الفريق لقب الدوري الإيطالي لصالح ميلان، وإبتعاده بشكل كبير عن المنافسة.



ما الأسباب التي تدفع الفريق لرحيل المدرب؟

ويري مسئولي اليوفي ضرورة رحيل المدرب الإيطالي فى الفترة الحالية، خاصة أن الفريق فشل فى الفوز على سامبدوريا فى الجولة الثانية من الكاليتشو، إضافة إلى صعوبة المنافسة ورغبة الإدارة فى إستعادة لقب الدوري المفقود هذا الموسم، بعدما تعاقد الفريق مع بول بوجبا وأنخيال دي ماريا.

وفى سياق متصل يفضل بعض المسئولين الإنتظار على المدرب وإعطائه فرصته كاملة، لا سيما أننا ما زلنا فى بداية الموسم ولن يكون من صالح الفريق رحيل المدرب قبل مواجهة الفريق الصعبة أمام روما السبت القادم ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



موقف المدرب من الرحيل عن الفريق فى الوقت الحالي

ومن جانبه أكد المدرب أن الفريق يسير بشكل جيد فى الفترة الحالية، كما ان الفريق استعد بقوة للقاء القادم أمام روما، فى الوقت الذي أشار فيه أنه لا يعلم شيئًا عن الأخبار التي تثار حول رحيله عن الفريق فى الفترة القادمة.