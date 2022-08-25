شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغنى يروج لفيلمه الجديد "خطة مازنجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حمدي الميرغني نجم مسرح مصر على نشر صورة تجمعه مع الفنان محمود حافظ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" للترويج لفيلمه الجديد "خطة مازنجر"، وعلق حمدى الميرغني على الصورة المنشورة بـ"فيلم خطة مازنجر ابتداءً من اليوم بجميع السينمات في مصر و الدول العربية ... مستني رأيكم في الفيلم"



تغريدة حمدي الميرغني على انستجرام

تستقبل دور العرض السينمائية، اليوم الخميس 25 أغسطس، فيلم "خطة مازنجر" لينضم إلى قائمة الأفلام المعروضة حالياً، حيث شهدت الأيام الماضية اطلاق عمليات الدعاية للفيلم بطرح البرومو الرسمي والأفيشات وكذلك الأغنية الدعائية "اليوم يومك" والتي يغينها عمرو كمال وكلمات منه عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، توزيع هاني محروس.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .

قصة الفيلم تدور في اطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا في ورطة أكبر.

ويعرض حالياً في السينمات أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى، و"بحبك" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وحمدى الميرغنى، و"عمهم" بطولة محمد إمام، و"الدعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد.