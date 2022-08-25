شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنعى والد الشاعر الغنائى نادر عبد الله: التعازى لك ولعائلتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة إليسا، التعازى للشاعر الغنائى نادر عبد الله، لوفاة والده أمس الأربعاء.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"أحر التعازى ليك ولعيلتك بوفاة والدك صديقي العزيز نادر عبد الله أكيد الوجع وجعين لأنك إنسان مرهف وحساس وبعرف إنه مكانة والدك كبيرة الله يرحمه والبقاء لله".



إليسا

وتوفى أمس الأربعاء والد الشاعر الغنائى نادر عبد الله الذى يعد واحداً من كبار شعراء الأغنية في الوطن العربى.

وكان آخر الأغانى التي كتبها نادر عبد الله، أغنية "شايفة فيك" للمطربة السورية أصالة من ألبومها الجديد الذى يحمل نفس اسم الاغنية، وطرحتها أصالة مؤخراً على موقع يوتيوب وتقول كلماتها:"شايفة فيك، كل حاجة حلوة أنا اتحرمت منها.. كل ضحكة شفايفى كانوا مستنينها.. كل إحساس بالأمان كان نفسى أعيشه.. وسط دنيا غريبة وما حدش ضامنها"

نادر عبد الله تعاون في مشواره الغنائى مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، حيث بلغت عدد تعاوناته مع أكثر من 160 مطربا مصريا وعربيا، وشارك فى أكثر من 350 ألبوما غنائيا، ومن المطربين الذين تعاون معهم فى مشواره الغنائى النجوم إليسا وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وسميرة سعيد وتامر حسنى ومحمد حماقى ومحمد فؤاد، وتامر عاشور وجنات ولطيفة وحسين الجسمى، وغيرهم.