شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده، اليوم الخميس 25 أغسطس، والذى يعد واحداً من أهم المطربين العرب على الساحة الفنية، حيث حقق شهرة كبيرة في الوطن العربى بأغنياته كما أنه مطرب له معزة خاصة لدى المصريين بسبب أغنياته الكثيرة التي تغزل خلالها بهم.

ولد حسين الجسمي في 25 أغسطس 1979، في دولة الامارات العربية، وبدأ نشاطه الفني عام 1996 وكان عمره وقتها 17 عاماً، ثم شارك في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق، وفاز بجائزة المركز الأول عن فئة الهواة، وساعد ذلك في زيادة شعبيته بين الشباب هناك، وقامت إحدى الشركات بالتعاقد معه وإنتاج أول ألبوم له

لاقى النجم حسين الجسمى رضا الجمهور بعد طرحه عدة أغنيات أبدع في غنائها ودخل بها قلوب عشاق املوسيقى، منها "بودعك" و"سافر"، وبعد النجاح الكبير للألبوم الأول له توالت أعماله بعد ذلك، فصدر له ألبوم "الجسمي 2004" ثم "الجسمي 2006" ثم "احترت أعبر" ثم "الجسمي 2010"، كما قدم العديد من الأغاني المنفردة فضلاً عن أشهر أغنياته عن مصر "بشرة خير".

توّج الفنان حسين الجسمى بأعلى المراتب والأوسمة الرسمية، حيث منَحه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين "وسام الكفاءة من الدرجة الأولى"، ومنَحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المغرب بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية "الوسام العلوي من درجة قائد".

وقدم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شكراً خاصاً له على الهواء مباشرة للجسمي خلال فقرته الغنائية في الإحتفالية الرسمية لـ"نصر أكتوبر" لشعبيته الكبيرة ولإسهاماته ومشاركاته المتعددة في دعم ومساندة مصر فنياً وإجتماعياً، ومنحه لقب "حسين المصري".

ومُنح حسين الجسمي شهادة "الدكتوراه الفخرية" من جهتين أكاديميتين، الأولى عام 2015 من أكاديمية الفنون في مصر، والثانية من جامعة كيب بريتون الحكومية في كندا عام 2017.