شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتغزل فى زوجها: أشكرك على عظيم اهتمامك ونقاوة محبّتك ومتعة صحبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أصالة نصرى عن صورة تجمعها بزوجها فائق حسن، وتغزلت فيه من خلال تعليقها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، "أنت نعمه لازم أسجد لربّى ممتنّه على هديته الغالية .. أنت دنيى ماتخيّلت فيه بجمالها.. قلبك هوّه الجنًه .. قدّام الدّنيى كلّها بدّى أشكرك على عظيم اهتمامك ونقاوة محبّتك ومتعة صحبتك شكراً لآخر نَفَس ياجوزى ".



اصالة زوجها

وكان المطرب رامى صبرى قد نشر مقطعا من أغنية المطربة أصالة "شايفة فيك"، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، مشيدًا بصوت المطربة السورية، وعلق على الفيديو "صوت أصالة فى الأغنية دى فى حتة تانية والله مش علشان لحنى أو علشان هى صديقتي، لا.. وأنا باخد تراك الغناء كنت سامع صوتها بيتحول لشخصية الأغنية.. وصدقونى محدش بيقدر يعمل كده كتير.. فخور بالأغنية دى لأنها أغنية ليها قصة حقيقة حصلت قصادى، وفخور أكتر بصوت أصالة اللى مفيش منه تاني.. ألف مبروك لكل صناع الأغنية".



اصالة على انستجرام

وطرحت المطربة السورية أصالة نصرى أغنية "شايفة فيك"، وهى تاسع أغنيات البومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية "شايفة فيك"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى.

وطرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "شايفة فيك"، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية فى مصر والوطن العربى.

أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هى من كلمات حذيفة العرجى وألحان رامى الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.