منة فضالي تتحول لنُسخة من الفنانة”مديحة كامل”… شاهد التغيير في شكلها! – «صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 11:52 صباحاً - أجرت الفنانة منة فضالي جلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بعدد من الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة تشبه نجمات الزمن الجميل، وشبهها عدد كبير من جمهورها بالفنانة مديحة كامل. وعلق أحدهم أنها أصبحت نُسخة منها.

وظهرت منة في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، وعلقت: “بحث عن شخص يستمتع بجنونك وليس أحمقا يجبرك على أن تكون عاديا”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: “بحبك، حبيت فستانك، رائعة، حبيبتي يا منوش بحبك يا قلبي، الجمال كله، ماشاء الله تبارك الرحمن، منوش العسل، شبه مديحة كامل جدا”.

منة فضالي تستمتع بأجواء الصيف في السالحل الشمالي

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، حيث ظهرت متألقة بإطلالة صيفية رقيقة، ونالت إعجاب متابعيها معبرين عن جمال إطلالتها .

وظهرت منة مرتدية كاش مايوه قصيراً باللون الفسفورى، واستخدمت ميك أب هادئًا، أبرز جمال ملامح وجهها، تاركة شعرها منسدلا على كتفها بشكل ويفي متناسبًا مع إطلالتها، خلال قضائها عطلتها الصيفية في الساحل الشمالى، وتفاعل عدد كبير من متابعى منه مع الصورة، ونالت الصور على إعجاب الكثير من المتابعين.

منة فضالي تنشر صورة من كواليس فيلم “مغامرات كوكو”

ومن ناحية أخرى تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها في فيلم “مغامرات كوكو” بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وظهرت منة فضالي في تلك الصورة التي نشرتها من كواليس الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام بشعر أحمر، لتكشف عن الإطلالة التي اعتمدتها للشخصية ضمن أحداث الفيلم.

كما ظهرت منة فضالي في الصورة برفقة كل من الفنان بيومي فؤاد، الفنان أوس أوس، الفنان عمرو عبدالعزيز.

آخر أعمال منة فضالي

يُذكر أن منة عرض لها على إحدى المنصات الرقمية مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغني، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

وكان آخر أعمال منة فضالي التلفزيونية، مسلسل «نسل الأغراب» وهو من بطولة: أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومى عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، وتأليف وإخراج محمد سامى

وتشارك منة فضالي حاليًا مع الفنان أحمد زاهر في بطولة “فيلم فارس” المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

منة فضالي تجسد خلال الفيلم سيدة تدعى “مها”، ويشارك في بطولة العمل: أحمد زاهر، حسين فهمي، أحمد صفوت، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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