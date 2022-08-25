شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن رسميا رحيل نجم الفريق للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة برشلونة الإسباني تخلصها من العديد من اللاعبين الذين لن يشاركوا بشكل أساسي خلال الموسم الحالي مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، من أجل تقليل النفقات الخاصة برواتب اللاعبين.

برشلونة يعلن رحيل أومتيتي عن الفريق

وأعلن فريق برشلونة بشكل رسمي انتقال لاعبه صامويل أومتيتي إلى صفوف فريق ليتشي الإيطالي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة متوقعة على صعيد التقارير الإعلامية.

وكانت قد أشارت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية لوجود مفاوضات قوية بين اللاعب وإدارة ليتشي الإيطالي من أجل الرحيل وكذلك إدارة برشلونة التي كانت ترغب في التخلص من اللاعب بسبب عدم الاحتياج لخدماته.

وكان قد نجحت إدارة برشلونة في وقت سابق وتحديدا في يناير الماضي، في تمديد عقد صامويل أومتيتي المدافع الفرنسي لعام 2026.

وقام أومتيتي بالفعل بتوديع زملاءه في النادي ولاعبي فريق برشلونة في الفترة الصباحية لتدريبات الفريق الكتالوني منذ عدة أيام قبل أن يغادر رسميا لصفوف الفريق الإيطالي.

أرقام أومتيتي مع برشلونة

وكان قد انضم المدافع الفرنسي لصفوف برشلونة قادما من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي ونجح في إيجاد مكانا أساسيا بتشكيل برشلونة في الفترة الأولى له حتى نهائيات كأس عالم 2018 قبل أن يتعرض للعديد من الإصابات ويتراجع مستواه حتى أصبح مهددا بالرحيل عن الفريق في أي وقت.

يذكر أن أومتيتي قد خاض مع برشلونة 133 مباراة مختلفة، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة هدف والحصول على 30 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.