شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم "لسه فاكر" على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "لسه فاكر"، اليوم الخميس، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية.

قال المخرج محمد مرسى، مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي "لسه فاكر" من إنتاج الفرقة يعود من جديد اليوم ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت و الأحد على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية فى تمام الثامنة مساء.

جدير بالذكرأن العرض المسرحى "لسه فاكر" ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، و التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع .

"لسه فاكر" تدور أحداثه حول رجل يخرج من السجن ويقررأن يسترجع ذكرياته وحكايته مع الفتيات في إطار إنساني ، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتي دخوله السجن، العرض إنساني رومانسي في إطار كوميدي ساخر، العرض تأليف محمد مرسي بطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري ، محمد أمين، اسلام صلاح ، شريف غانم ، ديكور وليد جابر، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، اخراج سامح الحضري.