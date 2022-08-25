شيما هلالي تحمل ابنها وهند عبدالحليم تحمل ابنها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة أبنائها.

وسام بريدي

نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لعائلته الصغيرة.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره.

مريم حسن

نشرت الفنانة اللبنانية مريم حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية أنيقة.

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بدولة تركيا.