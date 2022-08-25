درة تستمتع بعطلتها الصيفية على شاطئ البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة درة جمهورها بصورتين لها، من عطلتها الصيفية، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في البحر.

يذكر أن آخر أعمال درة التلفزيونية مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، تأليف نجيب محفوظ، إخراج محمد العدل.

وعُرض لدرة مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة واتش أت، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.