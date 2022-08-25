شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ميريام فارس تحيى حفلاً غنائيًا فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية ميريام فارس، حفلاً غنائيًا فى الرياض، اليوم الخميس، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.



ميريام فارس

وتحضر اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.

كانت ميريام فارس قد ردت على منتقديها بعد ظهورها باللوك الأمازيغى بعبارة "ما تتفلسفوا" وظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل.

وأضافت ميريام فى تصريحات تليفزيونية، أنها أرادت من خلال التحدى الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أى أحد من خلال الإكسسوارات التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيغى، مشيرة إلى أنه من الصعب على أى أحد أن يتقنه إلا أصحابه.