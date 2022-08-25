استبدل صورتها بصورة للكلب روكي.. سيلفستر ستالون ينفصل عن زوجته جينيفر فلافين بعد زواج 25 عاما

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - كشف موقع جاست جيرد عن انفصال نجم هوليوود سيلفستر ستالون عن زوجته جينيفر فلافين، وأفاد التقرير بأن ستالون البالغ من العمر 76 عامًا والعارضة السابقة البالغة من العمر 54 عاماً في طريقهما للطلاق، حيث تقدمت جينيفر بطلب الطلاق من سيلفستر في 19 أغسطس في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويبدو أن أزمة النجم العالمى سيلفستر ستالون وزوجته جينيفر فلافين، منذ وقت، حيث كان لدى النجم وشم عملاق لصورة زوجته على ذراعه، استبدله بوشم لصورة كلب روكى، وهو أحد شخصيات فيلمه الشهير Rocky Balboa.

يذكر أن تزوج ستالون، (76 عامًا) تزوج من فلافين (54 عامًا)، في العام 1997، بعد أكثر من 10 سنوات من بدء علاقتهما.

وأنجب الثنائي 3 بنات، هن: صوفيا (25 عامًا)، وسيستين (24 عامًا)، وسكارليت (20 عامًا)، ولدى ستالون أيضًا ابن يدعى سيرجيو من زوجته السابقة ساشا زاك، كما كان لديه ابن يدعى ”سيج“ لكنه توفي بسبب نوبة قلبية في العام 2012.

وتأتي تقارير انفصال ستالون عن فلافين بعد 3 أشهر من احتفالهما بذكرى زواجهما الخامس والعشرين، حيث نشر النجم صورة على ”إنستغرام“ مع تعليق: ”عيد زواج سعيد لزوجتي المذهلة، لا توجد كلمات كافية لوصف ما تعنيه هذه المرأة المتفانية والصابرة في حياتنا، وأتمنى فقط أن يكون هناك 25 عامًا أخرى، شكرًا لك عزيزتي“.

وكتبت فلافين أيضًا: ”عيد زواج سعيد، شكرًا لك على إبقائي دائمًا مبتسمة، وأشعر بالحب، ومحمية بعائلتنا الجميلة“، وأضافت: ”زواجنا يتحسن كل عام، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا معًا“.