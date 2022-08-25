شكرا لقرائتكم خبر عن السبت عمرو دياب يحيى حفلاً غنائياً فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائياً يوم السبت المقبل الموافق 27 أغسطس، على أحد شواطئ مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى أغنيات البومه الأخير.

وكان عمرو دياب قد أعرب عن سعادته البالغة بإشادة الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي، ودعمه الكبير له، وذلك خلال حوار تليفزيوني منذ نحو 29 عاما وتحديدا عام 1993، مؤكدا أنها شهادة أعظم من أي جائزة، حيث نشر الهضبة، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو لتصريحات بليغ حمدي، عام 1993، التى أشاد فيها بالأصوات الجديدة عمرو دياب وأنغام، وأنه يسعد عندما يقدم صوتا جديدا للعالم العربي، صحبه بتعليق: "شهادة أعظم من أي جائزة.. الموسيقار العالمي بليغ حمدي".

وأحيا عمرو دياب حفلاً غنائياً كبيراً في مدينة العلمين الجديدة يوم 5 أغسطس الماضى، من تنظيم شركة تذكرتى، ويعد من أبرز حفلات موسم الصيف هذا العام وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنية "أنا مهما كبرت صغير" مع فيلم تسجيلى صغير يعرض مشواره الفنى والجوائز التى حصل عليها خلال مشواره، وذلك وسط جمهور كبير استقبله بحفاوة، وغنى دياب العديد من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمعور.

طرح النجم الكبير عمرو دياب آخر أغانيه مؤخراً بعنوان "باريس" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داود وشيري شكري وتصوير فوتوغرافي كريم نور.