شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم هيثم شاكر حفلا غنائياً في جدة، رفع شعار كامل العدد في أولى حفلاته بالسعودية، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، منها أتعدى حدودى، وخليك جنبي، وأيامي معاك، ومعرفة قديمة، وهنتقابل، بعدين، وغيرها.

وطرح مؤخرا هيثم شاكر أحدث أعماله الغنائية أغنية "أتعدى حدودى" على قناته بموقع يوتيوب والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم، تكون "هتعدى حدودى" ثالث أغانى هيثم شاكر فى عام 2022.

وتقول كلمات الأغنية:

آه يا قلبى على اللى لما عدى.. جنبى لرحت فيها في الميعاد ده

عقلى جاب وودى تهت وأنا وياه

ألف ضمة فوقها ألف شّدة.. نفسى أضمهاله مرة واحدة

حالة مستجدة كان سببها لقاه

أتعدى حدودى ولا أستهدى

لا أنا حمل مقاوحة ولا مناهدة.. ولا فيه اتفاقية ولا معاهدة ولا وعد معاه

وطرح مؤخرًا هيثم شاكر أغنية بعنوان هنتقابل بعدين على يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ميكس و ماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفي نصر وبيز جيتار سيكا وصولوهات محمود شاهي وستايلست فريد عادل، بعدما سبق وأطلق أغنية "يإذيك" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوى.