يرقص في الساحل.. أحدث ظهور للفنان حسام حبيب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب السابق، وهو يرقص على إحدى أغانيه مع عدد من الفنانين.

وظهر الفنان حسام حبيب رفقة عدد من أصدقائه بالإضافة للفنانين حسن أبو الروس، ومحمود العسيلي، وغيرهم.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا تجمع النجم تامر حسني بالفنان حسام حبيب في إحدى السهرات بالساحل الشمالي.

وظهر حسام حبيب في الصورة وهو يحتضن تامر حسني، في وجود الشاعر محمود الخيامي وتامر يحيي.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور المتداولة لتامر وحسام، كالتالي: "كدة شيرين هتزعل يا تمورة"، "كأنه تامر متغير شوية"، "كان ممكن بلا صورة أفضل، من غير ما يزعل شيرين"، "تامر وضعية ملامحه"، "تامر لا تنسى شيرين".

يذكر أن حسام حبيب يعكف حاليا على الإنتهاء من ألبومه الغنائي الجديد الذي لم يحدد موعدا لطرحه بالأسواق حتى الآن.