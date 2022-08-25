خاص| بعد رحيله.. تعرف على وصية والد الشاعر نادر عبد الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف محمود علي، وصية والد الشاعر الغنائي نادر عبد الله، الذي توفي صباح اليوم، الخميس.

قال محمود علي، زوج شقيقة الشاعر نادر عبد الله، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": رحمه الله الحاج عبد الله محمود، والد زوجتي والشاعر نادر عبد الله، دفن صباح اليوم الخميس، في مقابر الأسرة بالجيزة بعد وفاته إثر أزمة صحية".

وتابع:"تم تنفيذ وصية الحاج عبد الله، وحيث أوصى بعدم إقامة مراسم عزاء، بعد الوفاة، واكتفت الأسرة بتلقي العزاء، في المقابر ".

كان محمود علي قد أعلن صباح اليوم وفاة والد الشاعر نادر عبد الله، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" حيث كتب:" بكل حزن وأسى تلقيت خبر وفاة الحاج عبد الله محمود الأشعل والد زوجتي ووالد الشاعر نادر عبد الله نسألكم الدعاء له ".

وتابع: "إنا لله وإنا اليه راجعون، يالله يا رحيم ادخله فسيح جناتك في الفردوس الأعلى وأن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء وعظم الله أجره وصبرنا على فراقك يا أحن إنسان، لله ما أخذ وله ما أعطى".

الشاعر الغنائي نادر عبد الله، تعاون مؤخرا مع نخبة من نجوم الغناء، منهم أنغام، وأصالة، ومحمد حماقي.