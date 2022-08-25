نقابة المهن السينمائية تؤازر شركة العدل السينمائية بعد حريق استديوهات العدل جروب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعربت نقابة المهن السينمائية عن حزنها لما حدث بـ استوديوهات شركة العدل السينمائية بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس.

وجاء في البيان: " عراقة.. أصالة يا عزيز الرحمة، جهد سنوات، خبرات علمية ومهنية، حبات العرق بدأت لتصنع بناء مؤسسي ساهم في مسيرة الحياة الفنية السينمائية والتليفزيونية، عائلة أصيلة تقود فريق عمل من السيدات والرجال والشباب يواصلون العمل برقي وهمة لتحقيق منجز متميز في الشكل والمضمون".

وتابع: "بداية النبت زرع طيب فجاء الحصد ثمارًا يافعة، أعمال خلدت في صفحات التاريخ الإنساني والمهني ولكن إرادة العلي (كن فيكون) فجاء الحادث الأليم الذي أدمى قلوبنا حريق صرح مؤسسي استوديوهات العدل جروب – شبرامنت لا راد لقضائه".

واختتم النقابة بيانها: " مؤسسة عصية لن تنكسر ستنهض بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق ترتفع الهامات وتستنفر القوى، نعود ونعزف لحن الوفاء والحب والبناء، رمزي - محمد - جمال – مدحت، جميع آل العدل ألف مليون سلامة، مصابكم مصابنا، نسانـدكم وندعمكم وندعو بالسلام والاستقرار والعود الحميد، نقابة المهن السينمائية".