شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عبد الله مشرف: والدى غادر المستشفى ويستكمل العلاج بالمنزل لإذابة الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفنان عبد الله مشرف المستشفى التي كان يتواجد بها بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث أصيب بجلطتين في ذراعه اليسرى إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، لاستكمال علاجه بالمنزل.

وكشفت سهى ابنة الفنان عبد الله مشرف عن حالة والدها الصحية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "بعد الكشف على والدى من طبيب الاوعية الدموية كتب له خروج من المستشفى وبالفعل غادر والدى المستشفى امبارح لاستكمال علاجه بالمنزل".

وتابعت سهى ابنة الفنان عبد الله مشرف: "والدى حالته تشهد تحسن وذراعه اليسرى بتتحرك ولكن الدكتور قالنا لازم تكون الحركة بسيطة، وحاليا والدى يتلقى العلاج اللازم الخاص بسيول الدم وإذابة الجلطات بالإضافة إلى العلاج الطبيعى لذراعه، وان شاء الله يبقى كويس".

وكان الفنان عبد الله مشرف تعرض لأزمة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات بعد إصابته بجلطة فى ذراعه اليسرى، ويتواجد حاليا داخل العناية المركزة.

وقال شريف زوج ابنة الفنان عبد الله مشرف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان عبد الله مشرف كان يعانى منذ فترة من آلام فى الظهر والكتف وكنا نعتقد بأنه برد من المروحة".

وتابع زوج ابنة عبد الله مشرف: "يوم الاثنين الماضى كان التعب يظهر عليه ويعانى من الهبوط والهمدان، فاصطحبته للمستشفى وأجروا له الفحوصات اللازمة لكنهم لم يجدوا شيئا وأخبرونى بأن الأكسجين قليل ولديه ضعف عام بسبب قلة الطعام وجفاف من قلة شرب الماء، والدكتور كتبلى فيتمينات وخرج صباح يوم الأربعاء".

وأضاف زوج ابنة عبد الله مشرف: "فى نفس اليوم بليل، وجدت ذراعه اليسرى بيضاء وساقع وكف يده أزرق فذهبنا إلى مستشفى أخرى بالمهندسين، وأجروا الفحوصات على الكتف والذراع، ووجدوا أن الشريان الرئيسى اللى بيوصل الدم للذراع به انسداد بسبب وجود جلطتين واحدة صغيرة وواحدة كبيرة".

واستكمل زوج ابنة عبد الله مشرف: "حاليا يتلقى الأدوية اللازمة لتسييل للجلطات، وبدأ يستجيب للعلاج والدكتور طمنى قالى مش هنتدخل جراحياً، وهو فايق وبيتكلم معانا وبياكل وكل حاجة تمام".

واختتم زوج ابنة عبد الله مشرف حديثه قائلا: "بشكر الدكتور أشرف زكى وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لسؤالهم الدائم والاطمئنان على الفنان عبد الله مشرف، وكل زملائه أيضا لأن الجميع زعلان علشانة لأنه شخص طيب جدا والناس كلها بتحبه".