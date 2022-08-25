شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى لـ"الحياة": مهرجان القلعة مختلف وأجهز لطرح ألبوم "المجد" آخر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا الوديدي، أحب مهرجان القلعة، حيث دائما من صغرى وأنا أحضر المهرجان وبالنسبة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 30، مختلف جدا وأقدم مهرجان موسيقى يقام فى مصر.

وأضافت خلال لقاءها بقناة "الحياة"، فى أوقات كثيرة أحاول أن أتواصل مع الجمهور بشكل مباشر على السوشيال ميديا، "وحب الجمهور ليا بتاعة ربنا، بيعطونى طاقة والحمد لله على نعمة الجمهور فهى نعمة كبيرة جدا".

وأشارت إلى أنها ستقدم كل ما يطلبه الجمهور ولن أنزل من على المسرح إلا وقد أديت كل ما يطلبونه، مثل أغانى "تدور وترجع والسيرة وعلى ورق الفل، يابدر ياللى معدى، الله باقى"، مضيفة، انا تعلمت السيرة من فرقة الورشة المسرحية، وحبيت أنقل ما تعلمته بشكل يشبه جيلى وأجيال مختلفة.

وعن أكثر أغنية يطلبها الجمهور قالت "تدور وترجع"، مشيرة إلى انها تجهز الفترة المقبلة ألبوم سيتم طرحة أخر العام الجارى، والألبوم إسمه "المجد" ويتكون من 5 أغانى وأنا ألحن لنفسى، وبحب فرقة وسط البلد والشيخ يا سين التهامى ومدحت صالح وعلى الحجار.