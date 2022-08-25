شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحتفل بعيد ميلاده: أكملت 43 عاما وبمحبتكم تعانق السعادة قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم الإماراتى حسين الجسمى بعيد ميلاده الذى يوافق 25 أغسطس، حيث شارك متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له وعلق عليها قائلاً: "بفضل الله وكرمه اليوم أكملنا 43 عاماً بمحبتكم وأمنياتكم تعانق السعادة قلوبنا وتتعالى ضحكاتنا".



حسين الجسمي

وطرح النجم حسين الجسمى أحدث أغانيه" فركتوزى" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من رؤيته وألحانه وأشعار مانع سعيد العتيبة.

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي موقع يوتيوب، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

حسين الجسمى طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة من أشعار ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهى بعنوان أغنية "طير المحبة".

وسبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.