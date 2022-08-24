شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة الدولى للمونودراما يعلن عن "الورش الفنية" للدورة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام الدولي للمونودراما في دورته الخامسة عن الورش الفنية المصاحبة لفعاليات المهرجان، والتى تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر 2022.

وقال المخرج د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان إن الورش الفنية هذا العام تذخر بالكثير من التنوع والاختلاف سواء على مستوى موضوع الورشة أو على مستوى المدربين، وهى أقرب إلى الماستر كلاس.

وتابع رؤوف: "ينظم المهرجان ثلاث ورش، الأولى فى التمثيل يقدمها من كوسوفو الفنان Mentor Zymbyraj، والثانية في الارتجال وتكوين الفرق، تقدمها الفنانة الأمريكية Heather Massie، أما الورشة الثالثة في الإضاءة ويقدمها مصمم الإضاءة الفنان أبو بكر الشريف".

وسوف تطرح إدارة المهرجان استمارة المشاركة لكل ورشة، خلال أيام على صفحتها الرسمية على فيس بوك. جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهداة لاسم الفنان الكبير الراحل خالد صالح.