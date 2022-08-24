شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواج دام لـ 25 عاما.. سيلفستر ستالون ينفصل عن زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن انفصال نجم هوليوود سيلفستر ستالون عن زوجته جينيفر فلافين، وأفاد التقرير بأن ستالون البالغ من العمر 76 عامًا والعارضة السابقة البالغة من العمر 54 عاماً في طريقهما للطلاق، حيث تقدمت جينيفر بطلب الطلاق من سيلفستر في 19 أغسطس في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويبدو أن أزمة النجم العالمى سيلفستر ستالون وزوجته جينيفر فلافين، منذ وقت، حيث كان لدى النجم وشم عملاق لصورة زوجته على ذراعه، استبدله بوشم لصورة كلب روكى، وهو أحد شخصيات فيلمه الشهير Rocky Balboa.

وعلى جانب آخر، أعلنت شبكة Paramount بلس -فى وقت سابق- عن طرح المسلسل الجديد Tulsa King الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى سيلفستر ستالون المرشح لجائزة الأوسكار بداية من يوم 13 نوفمبر المقبل، مع طرح أول حلقتين بشكل متتالٍ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

يدور مسلسل Tulsa King حول زعيم مافيا نيويورك كابو دوايت "الجنرال" مانفريدي (ستالون)، مباشرة بعد إطلاق سراحه من السجن بعد 25 عامًا ونفيه رئيسه بشكل غير رسمي لإنشاء متجر في تولسا، وبالتالي يبدأ دوايت ببطء "طاقم" من مجموعة من الشخصيات غير المتوقعة، لمساعدته على إنشاء إمبراطورية إجرامية جديدة في مكان قد يكون كوكبًا آخر بالنسبة له.

مسلسل Tulsa King من بطولة أندريا سافاج، ومارتن ستار، وماكس كاسيلا، ودومينيك لومباردوزي، وفينسنت بيازا، جاي ويل، إيه سي بيترسون مع جاريت هيدلوند.