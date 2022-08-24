"إيه اللي ضحكني؟" كيف علق نبيل الحلفاوي على هدف "ميكيسوني" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على الهدف الذي أحرزه لاعب النادي الأهلي لويس ميكيسوني في مباراة الفريق أمام نادي انبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر": " طيب انا إيه اللي ضحكني كده بعد الهدف؟"، وعلق أحد المتابعين: "ميكي الصغير جاب جول"، وأضاف آخر: "وعملها أخيرا ميكي".

انتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم، بفوز النادي الأهلي بهدفين دون رد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، وكريم سرور وغيرهم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.