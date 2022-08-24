أول ظهور لـ بيكيه وصديقته في حفل زفاف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

لم يعد جيرارد بيكيه مدافع منتخب إسبانيا السابق يخفي علاقته بصديقته الجديدة كلارا شيا، 23 عاما، حيث حضرا سويًا حفل زفاف أحد أصدقائه.

أعلن نجم برشلونة، 35 عامًا، انفصاله عن نجمة البوب ​​شاكيرا بعد 12 عامًا معًا، في يونيو الماضي 2022.

كشفت جريدة "The Sun" في وقت سابق من هذا الشهر أن المدافع الكتالوني انتقل إلى صداقة طالبة العلاقات العامة كلارا شيا.

والتقطت صورا لبيكيه وصديقته في حفل داني مارتن في سيردانيا (إحدى مقاطعات كاتالونيا)، ما أثار انزعاج شاكيرا، حسبما أكدت مجلة "hola" الإسبانية، وكما ظهر على غلاف المجلة، كانت كلارا شيا ترتدي فستانًا طويلًا مخططًا ومتعدد الألوان.

في الوقت نفسه، تم التقاط صور للمغنية الكولومبية شاكيرا من قبل المصور الصحفي جوردي مارتن مع أطفالها في حديقة برشلونة.

وعلق المصور على حسابه على "Instagram"لقد بدت حزينة أكثر من أي وقت مضى، يمكن أن ينفصل الأزواج ولا يحدث شيء على الإطلاق، لكن جيرارد يتصرف بشكل سيء ويلحق الضرر".

يذكر أن شيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا تنحدر أيضًا من إسبانيا، طالبة علاقات عامة تعمل في شركة "كوزموس" (شركة إنتاج الأفلام والتلفزيون التابعة لجيرارد) وفقًا لمجلة Life & Style.

كانت تعمل في حفل أقامته "كوزموس"، وبحسب ما ورد التقى الاثنان هناك - مما أثار تكهنات بأن علاقتهما بدأت قبل انفصال بيكيه عن شاكيرا، حسب مجلة "Bolavip ".